MEIs somam 74% das empresas abertas na região no ano passado

Em Apucarana, maior município da região, os MEIs representam 75% do total de novos negócios

Mais de 6,5 mil novas empresas foram abertas nos cinco maiores municípios da região no acumulado do ano passado. Os dados da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) apontam que 74% desses registros correspondem aos mais de 4,8 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) que formalizaram seus negócios em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Faxinal em 2022.

Em Apucarana, maior município da região, os MEIs representam 75% do total de novos negócios. Conforme a Jucepar, no ano passado 2.684 empresas foram criadas, sendo que 2.017 são MEIs. O município também registrou 545 novas microempresas, 77 empresas de pequeno porte e 45 de demais portes. No geral, Apucarana tem 9.949 MEIs ativos segundo o Sebrae. As cinco principais atividades são comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; obras de alvenaria, confecção de peças do vestuário, cabeleireiros, manicure, pedicure e promoção de vendas.

Em Arapongas, das 2.523 empresas abertas, 1.811 são microempreendedores individuais, que correspondem a 71,7% do total. No ano passado, também foram criadas 594 microempresas, 65 empresas de pequeno porte e 53 nos demais portes no município.

Ivaiporã possui o terceiro maior índice de criação de empresas no ano passado com 582 registros, sendo que 463, quase 80%, são MEIs. Também foram criadas 107 microempresas e 4 empresas de pequeno porte. No total, o município tem 2.419 MEIs ativos.

Jandaia do Sul fechou o ano com 469 empresas abertas e 350 MEIs. Já Faxinal das 296 empresas inauguradas no ano passado, sendo 214 microempreendedores individuais.

VALE DO IVAÍ

No Vale do Ivaí o número de MEIs aumentou 12% no ano passado, em comparação com o ano anterior. Segundo dados do Sebrae, são 20.983 MEIs formalizados e ativos em 2021 contra 23.414 registrados em 2022. Ainda conforme os dados do Sebrae, Apucarana teve um crescimento de 13% passando de 8,8 mil para 9,9 mil empresas do segmento formalizadas e ativas. Estre os municípios com maior crescimento percentual de MEIs estão Borrazópolis (20%), Kaloré (20%) e Arapuã (19%).

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, destaca que o aumento de MEIs em todo o Vale do Ivaí corresponde a um trabalho feito pelo Sebrae junto às prefeituras dos municípios para inserção de salas do empreendedor nessas cidades.

“Hoje temos 23 salas do empreendedor ativas na região. Esse processo contribui bastante para o crescimento, porque a sala passa a ser um mecanismo de apoio ao MEI onde ele tem acesso a consultorias, todo suporte necessário e acompanhamento para as atividades que ele desenvolve e serviços disponíveis para o seu desenvolvimento. Isso contribui muito para que esses MEIs continuem ativos”, destaca.

Por Cindy Santos

