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Mega-Sena: aposta feita na região acerta cinco números e ganha R$ 43 mil

A loteria não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou em R$ 65 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 07:39:02 Editado em 15.05.2026, 07:38:59
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Mega-Sena: aposta feita na região acerta cinco números e ganha R$ 43 mil
Autor Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira - Foto: Agência Brasil

Uma aposta simples feita em Jandaia do Sul (PR) faturou mais de R$ 43 mil ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas na noite de quinta-feira (14) no concurso 3.008 da Mega-Sena. A loteria não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou em R$ 65 milhões.

-LEIA MAIS: Corpo de morador é encontrado com ferimentos na cabeça na área rural de Ivaiporã

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Segundo o site da Caixa Econômica Federal, aposta jandaiense foi realizada na Lotérica Rei da Sorte e ganhou R$43.872,17 - mesmo valor que outras 49 apostas pelo País. No Paraná, também acertaram a quina apostas feitas em Cambé, Colombo, Araucária, Telêmaco Borba e Corbélia.

O próximo sorteio da loteria acontece neste sábado (16). Na semana que vem, não haverá os sorteios habituais de terça-feira e quinta-feira, e os apostadores só poderão fazer jogos para o prêmio especial de 30 anos da Mega-Sena.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

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