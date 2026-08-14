Mega acumula em R$ 38 milhões, mas apostas de Apucarana e Rio Bom garantem prêmios
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3044, mas apostadores da região do Vale do Ivaí ganharam valores na faixa dos quatro acertos
Um bolão registrado em Apucarana faturou R$ 7.728,84 no concurso 3044 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (13). A aposta coletiva, com oito números marcados e dividida em 84 cotas, acertou quatro dezenas e foi realizada na Quina de Ouro Loterias. Na mesma faixa de premiação, um bilhete simples de seis números feito presencialmente em uma lotérica na cidade vizinha de Rio Bom, garantiu o prêmio individual de R$ 1.288,19.
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, que foram 04, 15, 17, 40, 55 e 58, o que fez o prêmio principal acumular. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, marcado para sábado (15), é de R$ 38 milhões.
Em todo o país, a quina teve 16 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 61.152,83. Já a quadra contemplou 1.252 jogos em todo o Brasil, pagando o valor base de R$ 1.288,19 para os bilhetes simples.
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Os sorteios da Mega-Sena são realizados semanalmente às terças, quintas e domingos. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica credenciada do país ou pelos canais digitais da Caixa, sendo R$ 6,00 o valor da aposta mínima com seis números.