Medida protetiva de tia contra sobrinho vira caso de polícia no Natal

O caso foi no Jardim Itapuá em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi chamada no Jardim Itapuá, em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná, na tarde de sábado (24) durante uma festa de Natal devido a uma medida protetiva envolvendo tia e sobrinho.

continua após publicidade

O homem relatou que a mulher tem uma ordem judicial de afastamento de 200 metros em seu desfavor por violência doméstica. Informou que ela estava na casa ao lado, em uma reunião de família por conta do Natal.

- LEIA MAIS: Homem é preso após xingar e ameaçar companheira em Lunardelli

continua após publicidade

Ele explicou ter acionado a equipe para evitar problemas, já que a tia poderia alegar que ele descumpriu a medida ao estar próximo, pois morava ali ao lado.

A polícia orientou ambos e a tia relatou que iria embora para não causar maiores transtornos. O homem deixou claro que apenas queria informar sobre a proximidade e não manifestou desejo em representar.

Sendo então, a equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência para os devidos fins legais.

Siga o TNOnline no Google News