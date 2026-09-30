Médico relata ameaça e perseguição na PR-466 em Borrazópolis

Vítima disse que dois homens fizeram ameaças e depois a seguiram em um carro vermelho na madrugada desta quarta-feira (30).

Um médico relatou ter sido ameaçado e perseguido na PR-466, em Borrazópolis, na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, ele procurou o destacamento após ser seguido por um carro vermelho.

A vítima contou que estava em um estabelecimento às margens da rodovia quando dois homens se aproximaram. Um deles teria iniciado uma discussão e feito ameaças. O homem ainda levou a mão à cintura, dando a entender que estava armado.

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Segundo o médico, o suspeito afirmou saber qual era sua profissão. A vítima disse que não sabe o motivo das ameaças. Ela informou apenas conhecer um dos homens, que seria inquilino de sua ex-esposa.

Depois das ameaças, o médico entrou no carro para deixar o local. Porém, o veículo vermelho passou a segui-lo e teria fechado seu carro durante o trajeto.

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Por isso, ele dirigiu até o Destacamento da Polícia Militar para pedir ajuda. Os suspeitos fugiram antes da chegada da equipe. A PM fez buscas pela região, mas não encontrou o veículo.

O médico recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis e o prazo para apresentar representação criminal.

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