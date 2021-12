Médico do Hospital Municipal de Ivaiporã recebe homenagem

Da Redação

O médico Juarez Inácio da Silva, que atende no Pronto Atendimento (Hospital Municipal), foi homenageado pelo prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e pela diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, na terça-feira, dia 21 de dezembro, após anunciarem na segunda-feira, dia 20, que as gestantes de risco habitual e intermediário, que eram acompanhadas no Pronto Atendimento, passarão a realizar o parto no Instituto de Saúde Bom Jesus.

Desde 2003, o médico Juarez Silva atende no Pronto Atendimento, onde realizou milhares de partos – entre outros atendimentos.

“Fico muito feliz pelo reconhecimento, porque acredito que colhemos o que plantamos. Vou continuar me mantendo de cabeça erguida e promovendo o bem como médico. Que esta homenagem sirva de exemplo para outras profissionais – especialmente colegas mais jovens”. Foi desta forma que o médico Juarez Silva reagiu emocionado – agradecendo também à equipe de trabalho.

A homenagem foi feita na presença da presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, diretora do Pronto Atendimento, Edileusa Galvão Rodrigues, coordenadora geral da saúde, Janaina Barbosa, coordenadora da UPA 24h, Maria Angélica Paiva de Oliveira, e da equipe do Pronto Atendimento, e consistiu na entrega de uma placa e da miniatura do portal do Parque Jardim Botânico.

“Quantas vidas o médico Juarez Silva trouxe ao mundo! Quanto amor dedicado às gestantes! Por isso, acredito que ele é muito importante para Ivaiporã, onde sempre ouço ótimos elogios pelos procedimentos adotados e pelo atendimento humanizado dedicado à população”, obervou Cristiane Pantaleão.

A presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, parabenizou o médico Juarez Silva pelo profissionalismo e competência, enquanto os vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato afirmaram que a população de Ivaiporã é grata ao homenageado.

“O médico Juarez Silva trabalhou na minha 1ª gestão [2013/2016] e sempre foi um profissional exemplar. Quando necessário, ele se dedicava 24 horas por dia. Portanto, a homenagem é merecida – especialmente após passarmos a realização dos partos para uma estrutura melhor, que é o Instituto de Saúde Bom Jesus, onde há equipe multiprofissional e UTI neonatal e adulto”, explicou o prefeito Carlos Gil.

O trabalho dos demais profissionais também foi enaltecido pelo prefeito Carlos Gil por entender que desempenham o melhor possível com a estrutura que têm e pondo o amor à profissão acima de eventuais dificuldades.