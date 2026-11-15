Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ACIDENTE

Médico de Maringá sofre capotamento na PR-170 a caminho do trabalho em Borrazópolis

Ele chegava ao município para assumir um plantão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Médico de Maringá sofre capotamento na PR-170 a caminho do trabalho em Borrazópolis
Autor Foto: Blog do Berimbau

Um psiquiatra de Maringá que conduzia uma Volkswagen Amarok acabou capotando na PR-170, em Borrazópolis (PR), no início da noite de sábado (14). Ele chegava ao município para assumir um plantão.

O acidente ocorreu a cerca de 4,5 quilômetros da área urbana, na zona rural de Borrazópolis, na descida antes da curva da Fazenda Araguaia, no sentido Cruzmaltina–Borrazópolis. O trecho já registrou vários acidentes, inclusive com mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As primeiras informações indicavam que não houve feridos graves. O médico saiu praticamente ileso. A caminhonete foi retirada do local por um guincho particular. As causas exatas do tombamento não foram informadas.

As informações são do Blog do Berimbau

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Borrazópolis maringa SAÚDE Segurança Rodoviária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV