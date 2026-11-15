Médico de Maringá sofre capotamento na PR-170 a caminho do trabalho em Borrazópolis

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Ele chegava ao município para assumir um plantão

Um psiquiatra de Maringá que conduzia uma Volkswagen Amarok acabou capotando na PR-170, em Borrazópolis (PR), no início da noite de sábado (14). Ele chegava ao município para assumir um plantão.

O acidente ocorreu a cerca de 4,5 quilômetros da área urbana, na zona rural de Borrazópolis, na descida antes da curva da Fazenda Araguaia, no sentido Cruzmaltina–Borrazópolis. O trecho já registrou vários acidentes, inclusive com mortes.

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As primeiras informações indicavam que não houve feridos graves. O médico saiu praticamente ileso. A caminhonete foi retirada do local por um guincho particular. As causas exatas do tombamento não foram informadas.

As informações são do Blog do Berimbau