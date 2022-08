Médico de Ivaiporã morre vítima de acidente de trânsito na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Victor Augusto Moreira, 29 anos

Faleceu na madrugada deste domingo (14), o médico otorrinolaringologista de Ivaiporã, Victor Augusto Moreira, de 29 anos. Ele foi vítima de acidente de trânsito na PR-466. Victor é filho do também médico Humberto Moreira da Silva.

continua após publicidade .

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, o acidente ocorreu na madrugada deste domingo (14), por volta das 3 horas, entre o trevo principal de entrada de Ivaiporã e o entreposto da Coamo, saída para Manoel Ribas.

O carro que ele dirigia capotou nas proximidades do Torno São Jorge. Victor estava sozinho e teria sido ejetado do veículo no momento do acidente. A causa do acidente está sendo investigada.

continua após publicidade .

O corpo será velado no salão nobre da Capela Aliança a partir das 10 horas deste domingo. O horário do sepultamento será confirmado pelos familiares.

Siga o TNOnline no Google News