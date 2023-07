Médico a caminho do plantão atropela capivara no Vale do Ivaí

Um médico, morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, se envolveu em um acidente manhã desta sexta-feira (7), por volta das 06h20, enquanto ia para São João do Ivaí, onde deveria assumir um plantão. Uma capivara atravessou a pista e o clínico geral não conseguiu desviar.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o incidente aconteceu na rodovia PR-453, entre Borrazópolis e o bairro Lajeadão. Cerca de seis quilômetros após sair da cidade, o profissional da saúde se deparou com a capivara na via.

Apesar dos esforços, o médico não conseguiu desviar e aconteceu a colisão. O homem dirigia um Honda Civic de cor preta, que ficou com a parte dianteira amassada. Ele sofreu uma lesão no ombro, devido ao uso do cinto de segurança.

Não há mais informações sobre a capivara.

