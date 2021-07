Da Redação

MDB de Faxinal realiza convenção municipal neste sábado

O MDB de Faxinal realiza neste sábado (24) a convenção municipal do partido. O evento acontece das 9h as 11h da manhã, no Plenário da Câmara Municipal da cidade, na Avenida Brasil, ao lado da Prefeitura.

Foto por Reprodução

A reunião é aberta para toda a comunidade, principalmente aos filiados ao partido e vai contar com a presença do presidente estadual do MDB deputado federal Sergio Souza e também com o presidente municipal do partido Rafael Cantagallo.

INAUGURAÇÃO

Ainda neste sábado, o prefeito de Faxinal Ylson Cantagallo inaugura obras de pavimentação asfáltica no Jardim Aracy e no Jardim Jorge Cury e também a construção de um parque infantil e uma quadra poliesportiva na Vila Nova. A solenidade deverá começar as 9h da manhã, obedecendo a todos os protocolos de saúde.