Mauá da Serra tem 4,9 mil pessoas com 3ª dose atrasada

Da Redação

Mais da metade dos moradores de Mauá da Serra, aptos a se vacinarem com a terceira dose da contra a Covid-19, estão em falta com o imunizante. Levantamento do setor de epidemiologia do município aponta que 4.931 pessoas – com mais de 12 anos – não procuraram a dose de reforço, o que representa 56,4% da população vacinável do município. O índice, apesar de alto, é menor do que odivulgado pela plataforma LocalizaSus, que indicou que somente 313 (96,3%)moradores haviam sido imunizados com a terceira dose.

continua após publicidade .

A responsável pelo setor, Sirlei Aparecida Granado, explica que há dias o sistema em que os dados são lançados apresenta problemas e que por isso os números divulgados pela plataforma do Ministério da Saúde não são fidedignos.

Sobre a baixa adesão da terceira dose ela aponta fatores como recusa da vacina e atraso na aplicação da segunda dose. “Tem muita gente que não quer tomar a terceira dose. E tem pessoas que tomaram a segunda dose atrasado e, portanto, precisam esperar um prazo maior para tomar a dose de reforço”, comenta.

continua após publicidade .

Na área da 16ª Regional de Saúde (RS), que abrange 17municípios, 163.436 pessoas estão em falta com a terceira doseda vacina contra a Covid-19, conforme a plataforma LocalizaSus.