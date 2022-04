Da Redação

Mauá da Serra recebe mais de R$200 mil para a saúde

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (9) o repasse de R$ 250.790.490,94 para a saúde pública dos 399 municípios do Paraná. Os recursos serão destinados para diversas áreas da Saúde, como Atenção Básica, Urgência e Emergência e atendimento ambulatorial especializado e compra de veículos.

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, recebeu das mãos do Governador Ratinho Junior e do Secretário estadual da saúde Beto Preto, o recurso de R$ 201.370,00, para a compra de uma caminhonete, quatro motos e o MAC, serviço de assistência de media alta Complexidade, com o objetivo de melhorar o atendimento da população, proporcionando redução na fila de atendimentos.

Hermes Wicthoff esteve acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi, chefe de gabinete Marcio Dias de Oliveira, e do vereador Juarez dos Santos Miranda.

