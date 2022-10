Mauá da Serra realiza Miss e Mister Terceira Idade; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura de Mauá da Serra, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou a 4ª Edição do Concurso Miss e Mister Terceira Idade. Com o tema “Pantanal”, edição deste ano foi considerada um sucesso.

continua após publicidade .

"Agradecemos a todos os participantes do Grupo Vida Nova, que prestigiaram o evento e junto com seus familiares fizeram essa noite ser ainda mais especial. A noite encerrou-se com um delicioso jantar e um animado baile do Grupo Bailanta", informou nota divulgada pelo prefeito Hermes Wicthoff e a primeira dama Kelly.

O prefeito agradeceu a todos que, de forma direta ou indireta, possibilitaram que o evento fosse realizado. "É um muito mais especial, é investir no ser humano, ou seja, nas pessoas. Dar a elas qualidade de vida, cuidar dos idosos, aqueles que tanto fizeram pela comunidade e hoje necessitam de atenção, entretenimento e carinho", disse.

continua após publicidade .

Foram eleitos: Miss Simpatia: ALVINA SANTOS MIRANDA; Mister Simpatia: JOÃO ZELLA; Miss 3º Idade: MARIA DE FATIMA DA CRUZ e Mister 3º Idade: NELSON DA LUZ LIMA.

Após o desfile, aconteceu um tradicional bailão. O concurso foi realizado no dia 23/9





Siga o TNOnline no Google News