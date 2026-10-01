Mauá da Serra quer ampliar isenção do pedágio e pede pórtico validador na divisa com Ortigueira

Prefeitura afirma que cobrança divide o município e pede à ANTT estudo para garantir que moradores não paguem tarifa dentro da cidade

A Prefeitura de Mauá da Serra quer ampliar a isenção da tarifa de pedágio para os moradores de todo o município e apresentou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) uma série de alternativas para reduzir os impactos da cobrança. Entre as propostas está a instalação de um pórtico ou sistema eletrônico de identificação na divisa com Ortigueira, permitindo diferenciar os veículos que apenas circulam dentro do município daqueles que efetivamente deixam a cidade.

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A reivindicação ganhou força após a isenção concedida aos moradores da Serra do Cadeado, que começa a valer nesta quinta-feira (1º), com direito a duas passagens gratuitas por dia, uma de ida e outra de volta. Para o prefeito Givanildo Lopes, o Giva porém, a medida é apenas parcial e não resolve o problema de toda a população.

“Essa isenção que está funcionando hoje é da seguinte forma, ela só é para o morador da Serra do Cadeado e uma vez por dia, uma ida e uma volta. A pessoa vai para a Mauá e volta, é só isso”, afirmou o prefeito ao TNOnline.

A principal proposta defendida pelo prefeito é a instalação de um pórtico validador na divisa entre Mauá da Serra e Ortigueira. A intenção é que moradores possam utilizar a rodovia para deslocamentos dentro do território municipal sem serem cobrados.

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“O pórtico validador seria assim: o morador de Mauá da Serra só pagaria o pedágio se saísse realmente do município. Estando dentro do município de Mauá da Serra, não pagaria pedágio”, explicou Giva

Segundo ele, a medida seria mais abrangente do que a isenção atual. “Eu gostaria que o morador de Mauá da Serra e da Serra do Cadeado tivesse o direito de transitar livremente dentro do município. Então essa isenção que foi oferecida pela Motiva para a ANTT é meio que parcial. Ela só ajuda ali os moradores da Serra e não ajuda os moradores de Mauá”, declarou.

Prefeitura pede alternativas à ANTT

A proposta do pórtico já foi formalizada pela Prefeitura de Mauá da Serra em ofício encaminhado à ANTT no dia 21 de agosto. No documento, o município afirma que a localização da praça de pedágio “dividiu territorialmente” a cidade e passou a impor cobrança a moradores que precisam acessar serviços básicos.

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O ofício cita deslocamentos para unidades de saúde, bancos, repartições públicas, comércio, farmácias, escolas e outros serviços. A prefeitura também relata impactos sobre a economia local e afirma ter recebido relatos de estabelecimentos com redução de faturamento próxima de 50% após o início da operação do pedágio.

Além do pórtico, o município pediu que a ANTT avalie a possibilidade de realocar a praça de pedágio ou adotar outra solução tecnológica, tarifária ou operacional que reduza o impacto sobre os moradores.

Para Giva, a isenção concedida à Serra do Cadeado representa uma conquista, mas a mobilização precisa continuar. “Foi uma luta muito difícil, mas a gente ainda não parou. estamos tentando colocar um pórtico validador na divisa de município entre Mauá da Serra e Ortigueira, para que todos os moradores de Mauá da Serra tenham o direito de transitar livremente dentro da própria cidade”, afirmou.

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O prefeito também atribuiu a conquista da isenção parcial à articulação dos deputados Arilson Chiorato (PT) e Do Carmo. “E mesmo essa isenção, de forma parcial, ela foi conseguida através do deputado Arilson, da cobrança do deputado Arilson e do deputado Do Carmo”, disse.

A isenção para os moradores da Serra do Cadeado terá validade inicial até 1º de outubro de 2027. Após esse período, os usuários precisarão renovar a solicitação para continuar recebendo o benefício.

Para Giva, no entanto, o objetivo agora é encontrar uma solução definitiva para que a população não precise pagar pedágio para acessar serviços e localidades dentro do próprio município.

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