Mauá da Serra passa a oferecer exames de ultrassonografia na rede municipal de saúde

Novo serviço evita o transporte de moradores para outras cidades e facilita o acompanhamento pré-natal de gestantes

A Prefeitura de Mauá da Serra iniciou nesta quinta-feira (17) a oferta de exames de ultrassonografia diretamente na rede municipal de saúde. Com a implantação do novo serviço, os moradores que necessitarem do procedimento não precisarão mais se deslocar para outros municípios da região para realizar os exames de imagem.

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A estrutura conta com um equipamento de última geração operado pelo médico ultrassonografista Dr. Nathan, vindo de Londrina para conduzir os atendimentos. A chegada da tecnologia visa facilitar a rotina de exames periódicos da população e dar suporte contínuo ao acompanhamento pré-natal de gestantes atendidas pelo município.

Os primeiros exames foram acompanhados de perto pela secretária municipal de Saúde, Cleudete Machado de Oliveira, e pela diretora de Saúde, Josiane Fernanda, que recepcionaram o profissional responsável no início das atividades. O diretor clínico da unidade, Dr. Cristiano Withoft, destacou que a precisão do novo maquinário trará mais agilidade aos diagnósticos na rede pública.

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O prefeito Giva Lopes e o vice-prefeito Lei Machado comemoraram o avanço, classificando a novidade como um marco para a saúde pública local ao proporcionar mais comodidade, segurança e conforto aos pacientes de Mauá da Serra, além de reduzir os custos e a logística do transporte intermunicipal de saúde.