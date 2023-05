Mauá da Serra elege Rainha e Princesa da 25ª Festa do Milho

Da Redação

Concurso da Rainha da Festa do Milho foi realizado na sexta (12)

Mauá da Serra, no norte do Paraná, realizou na sexta-feira (12) o tradicional concurso da Rainha da Festa do Milho que teve como vencedora a jovem Ana Fernanda de Godoi, de 18 anos, coroada rainha do tradicional evento do município que neste ano está na sua 25ª edição. O concurso também elegeu a jovem Sthefani Juliana Cordeiro, 19 anos, como a princesa da festa.

A Festa do Milho prossegue neste sábado com show nacional com a dupla sertaneja Edson e Hudson, a partir das 22h. A expectativa é de um grande público para a apresentação. No domingo (14), no período da manhã, haverá corrida de rua, ciclismo pedal e caminhada, almoço nas barracas gastronômicas e a noite, show com o cantor Diogo Cachorrão, para encerrar programação.

“É a 25ª edição da festa e Mauá da Serra vai completar 32 anos. Vamos celebrar com shows e muita diversão para os moradores da cidade e moradores de toda região e aproveitar para entregar obras de pavimentação, além de mostrar no telão como está a construção da nova secretaria de educação, o Colégio Estadual e a reforma na UBS que vai se transformar em Pronto Antedimento”, disse o prefeito Hermes Wicthoff.

