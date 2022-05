Mauá da Serra divulga programação da 24ª Festa do Milho

Da Redação

Mauá da Serra realiza nos dias 10, 11 e 12 de junho a 24ª Festa do Milho. A programação prevê shows diários e a escolha da Rainha da Festa.

No dia 10, sexta-feira, abertura da festa, haverá a escolha da Rainha da Festa do Milho, título disputado por 5 candidatas. Veja no vídeo abaixo.

Logo depois, a noite será animada pela dupla Henrique e Diego.

No dia 11, sábado, a festa fica por conta do cantor Daniel, a grande atração deste ano.

No dia 12, domingo, quem anima a noite é a dupla Brenno e Matheus.

Todas as noites, também haverá a abertura dos shows com apresentação do cantor Yago Augusto.

Conheça as candidatas a Rainha da Festa do Milho 2022:

null - Vídeo por: Reprodução