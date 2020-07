Mauá da Serra confirma dois casos de coronavírus

Continua após publicidade

A Prefeitura de Mauá da Serra divulgou nesta quinta-feira (11) um boletim confirmando dois casos positivos de coronavírus na cidade. Estes são os primeiros casos da doença na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Mauá da Serra, os casos confirmados são de uma jovem de 23 anos e uma idosa de 77 anos. Ambas apresentaram sintomas e tiveram materiais coletados para análise, com comprovação através do Laboratório Central do Estado (Lacen).

Elas, bem como suas famílias, foram isoladas e passaram também por testagens, que devem ter resultados divulgados em breve.