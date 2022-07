Mauá conclui obras de ampliação da rede de abastecimento de água

Da Redação

O prefeito Hermes Wicthoff, de Mauá da Serra, anunciou nesta quinta-feira (28) a conclusão dos trabalhos de ampliação da rede de abastecimento da Sanepar.

No total, foram investidos R$ 6.905.799,47, em um novo reservatório com capacidade de 750 mil litros. A nova rede de distribuição com adutoras, execução da casa de química, novas interligações e um novo poço artesiano com poder de volume de água de 100 m³.

De acordo com o prefeito, foram gerados mais de 28 empregos diretos e mais 112 indiretos para a realização das obras. "O reservatório ficou em um lugar privilegiado e alto. Agora pode ser distribuída água para toda a cidade com maior vazão", comemora o prefeito.

Conforme com Hermes, o antigo reservatório era pequeno e não estava mais suprindo a necessidade da população. "O município ultrapassa mais de 10 mil habitantes. Hoje é um dia histórico, pois água é vida, e sem água não somos nada. Foi um esforço grande, mas deu tudo certo", salienta.

