Marumbi restringe aplicação de testes rápidos de covid-19

O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, fez um novo apelo à população para que redobre cuidados preventivos em relação à covid-19. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (19) nas redes sociais da Prefeitura, o prefeito afirmou que o sistema de saúde está superlotado e que não há testes rápidos disponíveis para atender a demanda. "Estamos atendendo cerca de 90 pessoas por dia e não temos exames suficientes para realização de testes rápidos. Por isso, só serão feitos esses testes rápidos em quem tiver sintomas. Não há mais testes disponíveis para comprar", comenta.

O prefeito também pediu que os moradores evitem procurar atendimento no Hospital Municipal para casos eletivos. "Estamos com muitas pessoas procurando atendimento para covid e problemas respiratórios e, no momento, não estamos fazendo encaminhamento para casos eletivos", diz.

Segundo o prefeito, que testou positivo para covid-19 semana passada, o momento é de cautela e cuidado. "Por isso pedimos à população que evite aglomerações", comenta. O município registrou uma morte por covid-19 recentemente, além de um óbito por H3N2.

Confira o vídeo:

