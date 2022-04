Da Redação

Marumbi incentiva emprego e renda na agricultura familiar

O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani (PSD), é o entrevistado desta quinta-feira (24) do programa “De Olho Na cidade”, que será levado ao ar a partir das 16 horas pelo TNOnline, da Tribuna do Norte. Cumprindo seu quarto mandato como prefeito deste município, Rejani afirma ter como foco da sua administração a geração de emprego e renda no meio rural, através de incentivo à agricultura familiar, e também na área urbana.

Rejani admite, no entanto, que as coisas não têm sido nada fáceis neste início do quarto mandato, em função da pandemia do coronavírus, que ceifou muitas vidas humanas, exigiu muitos investimentos na saúde e freou a economia do município e do País. Apesar disso, ele assegura que a situação está sob controle.

“O ano de 2021 foi difícil por conta da pandemia da Covid-19, que nos trouxe muitos problemas em relação ao desenvolvimento econômico e social do município, bem como à educação e à saúde. Por causa deste ano atípico tivemos que recuar no ritmo de nossos projetos, mas graças a Deus conseguimos trabalhar bastante e não houve desemprego em Marumbi”, afirma o prefeito. Ele assinala que para contornar a situação conseguiu vários projetos que foram idealizados na busca de emprego e renda para as famílias urbana e rural.

Entre os projetos que estão em andamento no município na área rural, o prefeito cita o incentivo ao plantio de maracujá, abacate, moranguinho e bucha. São atividades que, conforme assinala, vêm aumentando a renda das famílias rurais e garantindo sua permanência no campo.

O prefeito assinala que, paralelamente a isso, tem procurado auxiliar as empresas locais na manutenção do emprego de muitos trabalhadores e isso tem sido possível. “Logo que começou a pandemia fiz várias reuniões com os empresários no sentido de adotarem medidas para evitar o contágio da doença e, ao mesmo tempo, manter as vagas de trabalho e isso nós conseguimos”, garante.

Conforme o prefeito, neste ano está sendo instalada uma escola profissionalizante, com a aquisição de novas máquinas de costura visando atender ao ramo de confecções, que é forte no município. “Na verdade, já tínhamos uma escola, mas estava com máquinas velhas, sucateadas e ultrapassadas e essa escola será para ensinar os jovens e todas as pessoas que queiram ingressar nesse ramo de trabalho”, observa.

Rejani acrescenta que há tempos vem trabalhando para implantar também um novo parque industrial, porém o projeto está atrasado em função de problemas burocráticos. Mas ele acredita que logo esta situação estará resolvida.

Combate ao coronavírus exigiu mais investimentos na saúde

O prefeito Adhemar Rejani assinala que, em função do começo e do avanço da pandemia do coronavírus a partir de 2020, a administração municipal teve que investir mais em saúde, tanto em 2020 como a partir de 2021, já no seu quarto mandato. Segundo ele, a saúde foi modernizada com a aquisição de novos equipamentos, veículos, ambulâncias e ônibus para transporte de pacientes. Ao mesmo tempo, foi feito um grande trabalho de orientação à população sobre os cuidados necessários para evitar o contágio.

Da mesma forma, a administração municipal tem procurado fazer com que a população tenha acesso a todos os serviços oferecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir).

Para 2022, o prefeito Rejani assegura que a população de Marumbi pode esperar muito trabalho e muito empenho do Poder Público Municipal. Segundo ele, o Município tem muitos projetos a serem executados, contando com a ajuda do governador Ratinho Junior e sua equipe, especialmente do secretário de Saúde Beto Preto, e com o apoio da vice-prefeita Elaine Ferreira, de todos os vereadores e dos deputados que representam o município.

“A população pode esperar muito trabalho, muito empenho, pois já estou no quarto mandato, o povo já me conhece, mas eu continuo empenhado e trabalhando como se fosse o primeiro ano do meu primeiro mandato, porque gosto de ser prefeito e de trabalhar pela nossa cidade”, garante.

