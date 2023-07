Marumbi comemora 63 anos com quatro dias de shows; confira

Uma grande festa será realizada pela Prefeitura de Marumbi entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24) para comemorar os 63 anos de emancipação do município, comemorados no próximo dia 25, com shows e barracas gastronômicas na Praça da Igreja Matriz.

A programação musical será aberta na sexta-feira (21) com apresentação da Banda do Gê e Bianca. No sábado (22), as atrações da festa são a Banda Tennessee e a dupla Cacio & Marcos. Na mesma data também acontece encontro de motociclistas, a partir das 15 horas. Os shows tem continuidade no domingo, com apresentação da dupla sertaneja Felipe & Rodrigo. Também no domingo acontece a costelada da Apae, com vendas revertidas para a instituição.

A programação encerra na segunda-feira (24), com apresentação da dupla Althair & Alexandre.

