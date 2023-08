Maritaca 'reforça' Defesa Civil em combate a incêndio ambiental no PR

Durante um combate a um incêndio ambiental de grandes proporções na tarde desta quinta-feira (17), próximo à linha do trem, na entrada de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, agentes da Defesa Civil ganharam um 'reforço aéreo'. Quase finalizando o controle das chamas, uma maritaca subiu no ombro do integrante da corporação, Thiago Pereira Forte, e não saiu até o final do serviço. Veja o vídeo abaixo

"Estávamos combatendo o incêndio, que estava bem grande por sinal. Quase no final, senti um negócio na minha perna. Levei um susto, porque geralmente tem cobra por ali, mas, quando vi, era um pássaro. Chutei para frente no susto, daí estiquei o braço e ele subiu e não saiu mais do ombro", conta o agente Forte, que realizava o combate com o parceiro Marcelo Rodrigues Alves.

Os agentes resolveram então levar o pássaro para o quartel, já que as asas estavam cortadas. "A gente reparou a asa cortada, então não conseguimos fazer a soltura. Resolvemos trazer ao quartel como se trata de uma ave silvestre, agora vamos acionar a Força Verde para entregar a um lugar apropriado", explicou Forte.

