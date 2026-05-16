Maringá e Ivaiporã firmam parceria para integração de ambientes de inovação

As prefeituras de Maringá e Ivaiporã assinaram na sexta-feira (15) o Termo de Cooperação Técnica e Institucional que formaliza a integração entre os ambientes de inovação dos dois municípios. A assinatura ocorreu durante a Expoingá 2026, no estande da Software by Maringá. A iniciativa conecta os ecossistemas tecnológicos das cidades e amplia a cooperação para desenvolvimento de soluções voltadas à inovação e à gestão pública.

O acordo estabelece a interoperabilidade entre os ambientes da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação (Amtech) e a Secretaria de Inovação e Cooperação Internacional (SICI) de Ivaiporã, permitindo o compartilhamento de metodologias, experiências, protocolos e ambientes de testes para projetos de cidades inteligentes.

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A parceria também viabiliza a integração dos chamados sandboxes regulatórios, que são ambientes experimentais que possibilitam testar novas tecnologias e serviços de forma segura e compatível entre os municípios. “Queremos que a tecnologia não seja apenas uma forma de Maringá se destacar entre outras cidades, mas uma ferramenta capaz de gerar benefícios reais para a população. A ideia é que as pessoas percebam, no dia a dia, o quanto a tecnologia pode ser útil para melhorar suas vidas”, ressaltou o prefeito Silvio Barros.

Para a vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, a parceria com Maringá fortalece a inovação e abre portas para novos projetos e investimentos. “Essa parceria prova que pequenos e grandes municípios podem trabalhar em igualdade. A partir disso, poderemos trazer parceiros de outros países para investir, desenvolver startups e fortalecer nossas incubadoras”, destacou.

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O embaixador do Global Digital Innovation Network, Aleksandro Montanha, ressaltou que a parceria entre os municípios fortalece o ambiente colaborativo necessário para acelerar projetos de inovação. “Ivaiporã vive um momento singular de aproximação com o ecossistema internacional de inovação, e essa conexão com Maringá é fundamental para avançarmos de forma mais sólida e estratégica. Essa integração cria um caminho importante para o compartilhamento de dados, desenvolvimento de soluções e a evolução conjunta dos municípios”, afirmou.

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Com a assinatura do termo, as cidades passam a atuar de forma conjunta em ações de incentivo a startups e empresas de tecnologia, além da realização de projetos-piloto e desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como inteligência artificial, conectividade, mobilidade urbana, govtechs, healthtechs, agrotechs e outras tecnologias emergentes. Além disso, a cooperação fortalece a atração de investimentos e a integração regional de políticas públicas de inovação.

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O acordo estabelece a interoperabilidade entre os ambientes da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação (Amtech) e a Secretaria de Inovação e Cooperação Internacional (SICI) de Ivaiporã.









