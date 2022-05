Marilândia realiza pavimentação com pedras em São José

Da Redação

Nesta segunda-feira (09), a Prefeitura de Marilândia do Sul informou que a Secretaria Municipal de Obras começou, na semana passada, a terraplanagem do trecho que liga o distrito de São José à Fazenda Germina.

continua após publicidade .

São 600 metros de estrada que receberão pedras poliédricas, o que vai facilitar o tráfego pela região. Outro trecho que está recebendo a pavimentação é a estrada que liga São José à empresa Império Legumes. Com isso, no total, são mais de 1,5 km de estradas pavimentadas pela Prefeitura no ano de 2022.

Para fazer a pavimentação com pedras irregulares é necessário primeiro fazer a terraplanagem das estradas, depois cada pedra é assentada manualmente, concluída essa etapa um rolo compactador é passado para nivelar e firmar todas as pedras.

continua após publicidade .

A administração da Prefeitura da cidade está sempre trabalhando para fazer a manutenção das estradas rurais do município e melhorar a locomoção das pessoas, principalmente dos trabalhadores, já que os distritos de São José e Nova Amoreira são os dois maiores polos de produção do município.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.