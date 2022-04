Da Redação

Marilândia orienta sobre as medidas contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (11), o município de Marilândia do Sul divulgou os protocolos de saúde que devem ser seguidos para evitar o aumento de número de casos da Covid-19 e para garantir um ambiente escolar seguro.

continua após publicidade .

A medida foi tomada uma vez que as aulas da Rede Municipal retornaram ao formato presencial neste ano de 2022 e, com isso, houve o surgimento de muitas dúvidas quanto ao protocolo de segurança adotado pela Secretaria Municipal de Saúde e de Educação de Marilândia do Sul.

As Secretarias orientam para que os estudantes e funcionários utilizem máscara e álcool em gel obrigatoriamente, além disso é necessário que o calendário vacinal esteja em dia, dessa forma, a Prefeitura da cidade reforça para que todos fiquem atentos aos prazos da vacinação contra a Covid-19.

continua após publicidade .

Os responsáveis pelos alunos da Rede Municipal de Ensino que necessitam ficar em isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, deverão encaminhar-se ao Departamento de Saúde para pegar um atestado ou declaração de que o aluno precisará ausentar-se da escola por determinado tempo. Esse documento deverá ser entregue na instituição de ensino que a criança estuda, para que seja realizado o abono das faltas.

“Caso o aluno necessite ficar em isolamento também, será necessária uma declaração ou atestado médico, o documento garante que a criança receba o abono das faltas, por isso, é importante que a declaração seja entregue na escola. A equipe da Secretaria de Saúde orienta individualmente sobre a necessidade do atestado e isolamento”. Explicou a secretaria de Educação Ionice Pereira.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.