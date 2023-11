Marilândia é destaque em doação de sangue: 'Salvou muitas vidas'

Marilândia do Sul, município que fica a 31,5 quilômetros de Apucarana, no Vale do Ivaí, é um exemplo quando o assunto é a colaboração de pessoas para a doação de sangue. A técnica de enfermagem do município Graziela Adriana Ferri Franzin recebeu um certificado que comprova que a cidade é solidária.

"Salvou muitas vidas desempenhando um relevante trabalho na captação de doadores de sangue no município de Marilândia do Sul, contribuindo imensamente durante o ano de 2023 para que o Hemonúcleo de Apucarana atendesse aos serviços de transfusão de sangue vinculados à 16ª Regional de Saúde", consta no certificado assinado pela chefe do Hemonúcleo de Apucarana, Juliana Petchak, e também assinado pela assistente social do Hemonúcleo, Marta Galvão.

Duas vezes por mês, um grupo de Marilândia do Sul vai até o Hemonúcleo de Apucarana para realizar o procedimento de doação. Em média, são 20 pessoas que doam sangue e salvam vidas.

"Faço questão de manter as doações duas vezes por mês, com total apoio do município que nos fornece transporte e lanche, vamos até Apucarana para doar sangue. Fico muito feliz em saber que Marilândia é um dos municípios que mais ajuda o Hemonúcleo e vamos seguir nesse trabalho de captar pessoas para as doações", disse Graziela.

No dia 17/11 e neste dia 24/11, moradores de Marilândia do Sul e dos distritos doaram sangue. "Fiz questão de trazer um grupo nesta sexta, dia 24, véspera do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado hoje, dia 25/11. Agradeço aos voluntários que nos apoiam nessa causa tão importante", finaliza.

Quem tiver interesse em participar do grupo de doadores de Marilândia basta entrar em contato pelo telefone (43) 9 9860-4915.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal)

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe). São aceitos documentos digitais com foto

Pesar no mínimo 50 kg

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas

