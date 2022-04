Da Redação

Marilândia do Sul transfere 33 detentos da cadeia pública

Foram transferidos na tarde desta quarta-feira (6), 33 detentos da Cadeia de Marilândia do Sul para unidades penitenciárias da região. De acordo com o Destacamento da Polícia Militar (DPM), 18 presos foram levados para a nova unidade da Penitenciária Estadual de Londrina III (PEL), inaugurada no dia 23 de fevereiro, e 15 detentos foram transferidos para o Mini Presídio de Apucarana.

Com a conclusão da obra, 752 novas vagas foram abertas no sistema prisional do estado e com isso o governo vai desativar ao menos quatro carceragens da região de Londrina, entre elas a de Marilândia do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso e Uraí.

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) confirmou ainda que presos da cadeia de Apucarana também serão transferidos para Londrina, mas ainda não informou a data. Com isso, o governo pretende desafogar o sistema carcerário do Estado.