Marilândia do Sul separa atendimento de casos de Covid

Uma nova sala de vacinas foi destinada para atendimento exclusivo da covid-19 em Marilândia do Sul. Com o aumento no número de casos a Secretaria de Saúde teve que destinar um local maior para o atendimento dos pacientes.

Os pacientes com suspeita de covid-19 devem se dirigir diretamente a sala de vacinas que fica bem ao lado da entrada principal da UBS. Nos últimos dias o número de casos vem aumentando no município.

Durante um tempo Marilândia conseguiu zerar os casos de covid-19, mas com a mudança de temperatura os casos voltaram a surgir no município. A Secretaria de Saúde orienta que todos tomem o máximo de cuidado para podermos erradicar o vírus.

No frio as pessoas tendem a sofrer mais com doenças respiratórias. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias devido à alta concentração de poluentes na atmosfera. Com isso há uma redução dos mecanismos de defesa do organismo, o que propicia o aparecimento de doenças respiratórias como a asma, bronquite, rinite e sinusite e também de doenças virais como a gripe e a covid.

No total, 2.659 pessoas já contraíram a Covid no município, 2.572 estão curadas e 45 morreram.