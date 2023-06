Marilândia do Sul registra caso de tuberculose bovina

Siga o TNOnline no Google News

A Vigilância Sanitária fez um alerta nesta quarta-feira (7) a todos os pecuaristas de Marilândia do Sul. O município registrou um caso de tuberculose bovina. Ao todo, 145 animais foram expostos à bactéria e 37 positivaram para a doença.

O órgão da Prefeitura informa que todas as medidas necessárias já foram tomadas juntamente com a administração da propriedade envolvida, a Secretaria Municipal de Saúde e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

A tuberculose bovina é uma doença causada por Mycobacterium bovis que afeta, principalmente, bovinos e búfalos. Ela se torna crônica nos animais e é transmissível para o homem. Nos bovinos, a doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço e até nas carcaças.

Podem ser encontradas também lesões no úbere das vacas. Dependendo da fase da infecção, os animais podem exibir emagrecimento acentuado e tosse, mas, muitas vezes, as alterações da tuberculose não são perceptíveis aos produtores.

Não existe vacina nem tratamento para a tuberculose bovina, portanto a prevenção da entrada da doença é a chave do controle. O produtor deve ter o cuidado de adquirir apenas animais negativos ao teste intradérmico para tuberculose.

