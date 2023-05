Marilândia do Sul realiza evento em comemoração ao dia das mães

Da Redação

A comemoração terá início às 19h no Marilândia Clube

O dia das mães é um dia muito especial e deve ser comemorado em grande estilo. Por isso a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social de Marilândia do Sul vai realizar nesta quinta-feira (11), uma homenagem a todas as mães marilandenses. A comemoração terá início às 19h no Marilândia Clube.

O Espaço Sou Arte é presença garantida na comemoração, o grupo teatral realizará apresentações durante a noite. E como de costume as mães vão concorrer a brindes que serão sorteados durante os espetáculos. Tudo isso para homenagear uma das peças mais importantes das famílias.

“Venham passar essa noite gostosa com a gente, esse dia será especialmente nosso. Das mães de sangue, das mães de coração, de criação, enfim de todas as mães” convidou a Secretária de Assistência Social Vanessa Ferreira.

