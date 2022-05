Marilândia do Sul promove evento de combate à violência

Da Redação

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes a Secretaria de Assistência Social vai promover um evento de conscientização. O Delegado da Comarca de Marilândia do Sul, Felipe Ribeiro Rodrigues ministrará uma palestra com objetivo de educar e capacitar os profissionais para melhor colaborar com os esforços da polícia civil no combate aos perpetradores de violência sexual.

O tema é de suma importância para todas as comunidades do país. Segundo o Governo Federal dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil ocorrências.

“Tendo em mente que muitos dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes ficam sem solução por falta de provas ou nem mesmo são notificados às autoridades, a Secretaria de Assistência Social do município de Marilândia do sul, por intermédio de seu órgão CREAS, solicitou a colaboração do Delegado da comarca de Marilândia do Sul no evento que anualmente relembra Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente” explicou a Secretária de Assistência Social Vanessa Ferreira.

Todos os anos esse dia é lembrado, e a data foi escolhida como dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque em 18 de maio de 1973, no Espirito Santo uma menina de oito anos chamada Araceli teve todos os seus direitos violados ao ser raptada, estuprada e morta por jovens da cidade. Caso presencie algum tipo de violência ou exploração denuncie.