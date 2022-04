Da Redação

Marilândia do Sul possui a 1ª motorista mulher do transporte escolar

A Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul divulgou que a cidade possui a primeira mulher a trabalhar com transporte escolar. De acordo com informações, entre a última convocação de servidores, através de um concurso do município, a convocação da motorista Débora Moreira foi destaque.

Em um trabalho geralmente associado aos homens, Débora o faz com maestria na linha dos 700 alqueires. A mulher não desistiu da profissão, apesar de estar inserida em uma profissão dominada por homens, e trabalhou com o transporte escolar em Arapongas, durante três anos, e, quando se mudou para Marilândia, prestou o concurso para continuar trabalhando na sua área.

“Quando eu assumi já sabia que seria um ambiente só com homens, mas acho importante, além de gostar do trabalho, aqui eu posso mostrar que nós mulheres conseguimos fazer o trabalho com a mesma qualidade e capacidade que os homens. Mesmo sendo a única em Marilândia, tive uma boa aceitação e respeito por parte deles”, explicou Débora Moreira.

A Prefeitura de Marilândia divulgou a matéria, nesta quinta-feira (31), como forma de homenagem. "No último dia do mês dedicado às mulheres resolvemos contar essa história para mostrar que as mulheres podem ser o que elas quiserem", finalizou a Prefeitura.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.