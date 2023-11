Marilândia do Sul passa ter nova capela mortuária

A Prefeitura de Marilândia do Sul inaugurou na quinta-feira (Dia de Finados), a nova capela mortuária da cidade. O espaço foi planejado pela administração para melhor acolher a comunidade durante a realização de velórios no município.

A nova capela fica localizada em frente ao Cemitério Municipal, no final da Rua XV de Novembro, e conta com duas salas amplas para velório, além de cozinha, banheiros adequados e quarto. Foram investidos R$1,3 milhão para a construção do espaço. "A administração pensou no projeto e conseguimos emenda com o deputado Artagão Junior de quase R$ 1 milhão. Outros R$ 380 mil foi a contrapartida do município”, informou o prefeito Aquiles Takeda Filho (PSD). “Quero agradecer o apoio do governador Ratinho Junior e do deputado Artagão que enviou essa emenda. Agora a nossa comunidade tem um local aconchegante, com estrutura, para enfrentar esse momento de tanta dor que é velar um familiar, um amigo", acrescentou o prefeito.

O vice-prefeito Walmir Peres ressaltou que uma capela estruturada era um dos pedidos da comunidade. "Eu, que sempre estou nos velórios, ouvia das pessoas que era preciso um lugar mais aconchegante. E hoje conseguimos realizar essa entrega. Quero agradecer aos nossos vereadores que abraçam a causa e agradecer aos funcionários e secretários que fazem o trabalho acontecer. Agora temos um local mais digno para a nossa comunidade", destacou Walmir.

Outras duas capelas estão sendo construídas nos distritos de Nova Amoreira e em São José. "Em breve também vamos inaugurar as capelas nos nossos distritos, que vão ter o mesmo padrão, com aconchego e estrutura. Nossa comunidade merece o melhor e a nossa gestão segue comprometida fazendo uma administração consciente e para a população", finaliza Aquiles.

