Marilândia do Sul organiza "Feira da Saúde" para moradores

A Prefeitura de Marilândia do Sul está organizando uma feira solidária, que servirá serviços gratuitos voltados à saúde para os moradores da cidade. De acordo com a organização, evento irá ocorrer no dia 13 de novembro, na Escola Municipal Ângelo Muller Filho, entre as 9h e 17h.

A "Feira da Saúde" ofertará por oito horas do dia atendimentos psicológicos, clínico geral, jurídico, estéticos, massoterapia (Massagem Anti Stress), cabelereiros e pintura facial para crianças, segundo a organização.

De acordo com a gestora de projetos da prefeitura, Kelly Zanlorenzi, o evento contará com diversos profissionais de Londrina e Curitiba. "A feira será montada para atender a população com uma equipe composta de 120 profissionais de Curitiba e 20 de Londrina, com psicólogos, profissionais de direito, cabeleireiros, esteticistas, assistentes sociais, entres outros. Eles realizarão o atendimento às pessoas carentes, trazendo benefícios físicos, mentais e espirituais", explica.

Segundo a gestora, os profissionais foram treinados pela Cruz Vermelha Brasileira. A feira também terá apoio da Ação Solidária Adventista e do Instituto O Amor Chama. Ainda segundo a organização, o evento contará com atividades infantis, sorteio e um show agendado para as 18h30.

