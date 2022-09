Marilândia do Sul organiza campeonatos esportivos para moradores

Da Redação



A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, está organizando diversos campeonatos esportivos que irão acontecer neste mês de outubro, e serão disputado entre moradores da cidade.

"Venha participar das competições que estão disponíveis, para participar é só acessar o portal da prefeitura. É só se cadastrar gratuitamente, caso tenha dúvida entre em contato conosco, na sexta feira estaremos na sede da secretaria para explicar como tudo vai acontecer", informou o secretário Rodrigo Carvalho.

As modalidades serão de futsal, basquete, futebol suíço, truco, tênis de mesa e futebol de video game. Os eventos irão ter início entre os dias 5 e 11 de outubro. Para se cadastrar, clique aqui.

