Marilândia do Sul oferece cursos profissionalizantes; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda não foram definidas as datas de inscrição

O curso de corte e costura será oferecido para os moradores de Marilândia do Sul, e contará com uma carga horária de 24h. Inicialmente vão ser disponibilizadas duas turmas com 12 vagas cada, a Secretaria de Assistência Social firmou uma parceria com a Fábrica da Adriana da Costa e o curso será realizado lá. Ainda não foram definidas as datas de inscrição, mas fiquem atentos a novas informações.

continua após publicidade .

Já o curso de desenvolvimento de líderes será destinado para a capacitação dos funcionários da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul. Ele terá inicio no dia 14 de março e seguirá até dia 25 de abril. Os responsáveis de cada setor irão orientar seus funcionários de como ocorrerá a inscrição.



“Se preparem porque o ano de 2023 será cheio de novidades em cursos para toda a população, esses serão apenas os primeiros de muitos que estão por vir neste ano. Mas atenção, fiquem atentos para as datas de inscrição que serão divulgadas em breve, pois, as vagas são limitadas”. Disse a Secretária de Assistência Social Vanessa Ferreira.



continua após publicidade .

“Em breve as turmas serão formadas, e esses cursos vem para capacitar e profissionalizar ainda mais os moradores do nosso município, para que vocês possam com a ajuda da Prefeitura conseguir um novo emprego, ou ainda ter uma renda extra” completou o Prefeito Aquiles Takeda.





Siga o TNOnline no Google News