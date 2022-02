Da Redação

Marilândia do Sul oferece aulas de Kung-fu para crianças

O projeto “Kung-fu Wushu - A arte da vida” retorna neste sábado. Por conta dos protocolos de distanciamento, incialmente as vagas são para crianças a partir de 7 anos que fazem parte da rede municipal de educação, e posteriormente serão abertas as inscrições para adolescentes até 15 anos.

“Kung-fu Wushu - A arte da vida” é um projeto da Prefeitura Municipal em parceria com as Secretarias de Esportes e Assistência Social. Ele é comandado pelos professores Espedito Ribeiro Filho que é faixa preta 3° dan, e Marcelo Ceranto faixa marrom 6° dan. A inscrição será feita no sábado (19) no horário da aula na assistência social.

As artes marciais são uma ótima escolha para as crianças. Além dos benefícios físicos, a luta desenvolve importantes habilidades nas crianças, principalmente a disciplina. Nas aulas, o professor ensina não só a técnica, mas também ajuda a mudar o caráter do aluno. Juntos, desenvolvem o trabalho em equipe, a autoestima, a autoconfiança e o respeito ao próximo.