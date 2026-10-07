Marilândia do Sul mobiliza força-tarefa para auxiliar famílias atingidas por vendaval

A Prefeitura de Marilândia do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil, iniciou nesta quarta-feira (7) um atendimento emergencial às famílias que tiveram suas casas danificadas por um forte vendaval no município. Após a tempestade, as equipes realizaram vistorias in loco para identificar as principais demandas e fornecer o suporte necessário aos moradores atingidos.

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Devido à gravidade dos danos estruturais, algumas pessoas precisaram desocupar temporariamente seus imóveis e foram acolhidas nas residências de familiares, onde permanecem em segurança. Para garantir condições básicas durante essa fase de transição e reestruturação, a administração municipal distribuiu colchões e kits dormitório, que são compostos por cobertores, lençóis, fronhas e travesseiros.

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A ação da prefeitura tem como principal objetivo amparar de forma imediata as vítimas que perderam móveis, objetos pessoais ou tiveram a infraestrutura de suas propriedades comprometida. O município informou que o monitoramento e o suporte às famílias continuarão sendo prestados enquanto os moradores trabalham na limpeza, recuperação e reorganização de seus lares.