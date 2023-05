Marilândia do Sul leva atendimento odontológico a estudantes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atendimento será marcado nas escolas

Os alunos que necessitam de atendimento odontológico em Marilândia do Sul agora serão encaminhados pela escola. O projeto é inédito na gestão e foi implantado em 2023 com o intuito de atender toda a população em todas as áreas de saúde. Segundo a administração, foram contratados mais dentistas para garantir ampliação do atendimento.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Espetáculo é cancelado após incêndio em Faxinal; entenda

Para atender as crianças da rede municipal de educação, a Secretaria de Saúde disponibilizou horários específicos para que as escolas levem seus alunos.

continua após publicidade .

Os atendimentos odontológicos da UBS Central no período matutino, das segundas, quartas e quintas serão destinados aos alunos. O contato para agendar deve ser feito diretamente com os diretores das escolas pelos pais os responsáveis.

“Nós realizamos uma parceria entre as escolas e a Secretaria de Saúde para que os alunos recebam gratuitamente o atendimento odontológico, para cuidar da saúde bucal e proporcionar para eles uma vida mais saudável, estamos sempre pensando na saúde e bem estar de cada um deles. Oferecendo merenda saudável e de qualidade, uniformes, melhorando os espaços de estudo e não vamos parar por aí”, explicou o prefeito Aquiles Takeda.

Siga o TNOnline no Google News