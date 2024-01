Marilândia do Sul intensifica combate ao mosquito da dengue

O Brasil está em alerta para o aumento de casas de dengue. Cidades do Paraná e do Vale do Ivaí enfrentam epidemia, com muitos casos e pessoas doentes. Em Marilândia do Sul, de novembro do ano passado, até nesta segunda-feira (8), foram registrados quatro casos positivos da doença.

Conforme William Barbosa Silva, coordenador de endemias, o caso confirmado nesta segunda-feira (8) é importado- o contágio ocorreu em outra cidade, no caso, Apucarana.

De novembro até agora, foram registradas 47 notificações de dengue, sendo que 14 notificações nesta segunda. "Assim como os outros municípios estamos em alerta, orientando a comunidade em relação ao combate contra o mosquito, pedindo para manter os quintais limpos, sem deixar água parada, nossas equipes de endemias estão pela cidade, trabalhando, e orientando a comunidade e intensificaram o trabalho nas áreas de notificação", disse o coordenador.

O prefeito Aquiles Takeda pediu para a comunidade manter os cuidados. "Precisamos trabalhar juntos, unir forças contra o mosquito, manter os cuidados, não deixar água parada de forma alguma. Estamos enfrentando epidemia em municípios da nossa região e precisamos continuar unidos para conter os casos e o avanço da doença", ressalta o prefeito, que segue em recuperação do acidente.

Confira algumas dicas para evitar a proliferação do mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya, de acordo com o Ministério da Saúde.

Tampe os tonéis de água; Mantenha as calhas limpas e retire folhas ou outro tipo de sujeira que podem gerar acúmulo de água; Lave periodicamente a caixa d'água; Mantenha pneus guardados e cobertos; Encha semanalmente com areia os pratos de vaso de planta; Procure manter as lixeiras bem tampadas; Mantenha garrafas viradas com a boca para baixo; Coloque telas em ralos e deixe-os limpos; Utilize lonas esticadas em itens de materiais de construção e em piscinas.

Sintomas

Existem quatro tipos de vírus de dengue - sorotipos 1, 2, 3 e 4. A febre alta é um dos principais sintomas da doença. Outros sintomas são dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. A infecção por dengue também pode não causar sintomas, ser leve ou grave. Nesse último caso, pode até levar à morte.

As pessoas mais idosas têm maior risco de desenvolver dengue grave e outras complicações que podem levar à morte. O risco aumenta quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão.

Não há tratamento específico para a dengue. De acordo com a avaliação médica, são recomendadas medidas como fazer repouso, ingerir bastante água e não tomar medicamentos por conta própria. Pode ser recomendada também a hidratação com soro. Em caso de suspeita é fundamental procurar um profissional de saúde para ter o diagnóstico correto.

A zika e chikungunya têm sintomas semelhantes aos da dengue como febre, dor de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo e muita dor nas juntas. O tratamento também é feito de acordo com os sintomas.

No caso da chikungunya, algumas pessoas podem desenvolver um quadro pós-agudo e crônico com dores nas articulações que duram meses ou anos.

