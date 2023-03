Marilândia do Sul instala sala do empreendedor

Da Redação

Uma reunião aconteceu nesta segunda-feira

A sala do empreendedor em Marilândia do Sul já uma realidade, e em breve começará a atender a população. O atendimento é uma novidade no município e deve ser iniciado já nos próximos meses.

Nesta segunda-feira (28), o Prefeito Aquiles Takeda e o Advogado que será responsável pelo espaço, Abner David estiveram em Curitiba com o Presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves e sua Diretoria Executiva, para apresentar o Projeto da Sala do empreendedor. Foram apresentados o layout da sala e também fotos internas e externas do local.

“A sala da Fomento Paraná em Marilândia do Sul, terá por intuito incentivar o empreendedorismo local fomentando a economia da cidade, bem como possibilitar a tomada de crédito pelos micros e pequenos empresários de forma mais facilitada, com taxas de juros e formas de pagamento mais benéficas do que oferecido nas instituições de crédito tradicionais” disse Abner David advogado responsável pela Sala do Empreendedor.

A data prevista de inauguração é de 45 dias, com a feira do MEI (Micro empreendedor Individual), onde será realizada uma feira de rua com os micros e pequenos empresários da cidade, ajudando eles na criação do seu CNPJ e formalização da sua condição de empresários.

“No mesmo local teremos a Sala do empreendedor e a agência do trabalhador, o local é uma parceria que firmamos entre a Prefeitura Municipal a Fomento Paraná e o SEBRAE. Esse é um grande passo que damos para expandir a economia do município, fortalecendo os pequenos negócios e facilitando a vida dos empresários” explicou o Prefeito Aquiles Takeda.

