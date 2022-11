Marilândia do Sul inicia obras da nova Praça Multiuso; entenda

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul iniciou nas últimas semanas a construção da nova Praça Multiuso do município. O espaço contará com uma Academia da Terceira Idade e um playground que seguirá o mesmo padrão dos instalados na praça da rodoviária e no distrito de São José.

Serão investidos R$ 316.891,53 na construção da nova praça multiuso, será um local de lazer e esporte para as famílias do município, oferecendo passeio público padronizado em piso paver com acessibilidade, bancos, lixeiras, iluminação e toda a parte de paisagismo, para o conforto e diversão de toda a população.

“Estamos sempre investindo para que a população tenha mais locais de lazer e de diversão. Essa praça atenderá diversos bairros, e será um espaço para se reunir com a família, amigos, levar as crianças e também praticar atividades físicas” disse o Prefeito Aquiles Takeda.

Em 2022 a administração iniciou diversas obras, em todas as áreas. Dentre elas a reforma da UBS Central, a construção da nova escola, a nova capela, o aterro, o recape com pedras irregulares em vários trechos dos distritos entre outros. Tudo isso para melhorar ainda mais a qualidade de vida no município.

