Marilândia do Sul inicia instalação do novo aterro sanitário

Nesta semana será realizado o trabalho de instalação de cercas de arame no novo aterro sanitário de Marilândia do Sul. A nova estrutura será implantada em um terreno de 24.200 m2, localizado na região da Placa da Areia.

O novo aterro é um projeto da gestão que visa modernizar a coleta e descarte de lixo no município. Com o novo aterro o antigo será desativado, recuperar o espaço onde atualmente existe o aterro municipal também faz parte do projeto da Prefeitura.

“Mais um importantíssimo passo desta administração. Uma estrutura que juntamente com outras ações, organizará toda a cadeira dos resíduos sólidos domiciliares do município, tendo como parte dos resultados, a geração de emprego, renda e uma melhor qualidade de vida a população” explicou o Secretário de Desenvolvimento Econômico Laudemir Peres.

O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, cuja finalidade é garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos que não puderam ser reciclados, de modo que os descartes não causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente. O aterro sanitário é considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação de rejeitos.