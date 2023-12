Marilândia do Sul inicia Campeonato Municipal Oiter Geraldo

Começa neste domingo (3) em Marilândia do Sul o Campeonato Municipal de Campo Oiter Geraldo, nas categorias livre e veterano. Os jogos iniciam às 8h30 no Estádio Romeu Beligni.

De dezembro até 10 de março, aproximadamente 300 atletas da cidade e da região vão participar do campeonato, que conta com sete equipes municipais na categoria livre e seis equipes na categoria veterano, com times da região.

Neste domingo, os jogos acontecem às 8h30, 10h30, 13h30 e 15h30. "Neste ano o homenageado será o senhor Oiter Geraldo, da família Gerado, uma pessoa amante do esporte que em breve contaremos a história dele. Sempre com apoio da gestão municipal, o esporte de Marilândia do Sul segue realizando campeonatos e incentivando os atletas locais. Venham todos prestigiar nosso campeonato. Nossa secretaria de esportes e a frente de trabalho de Marilândia do Sul preparamos tudo para receber os atletas e a comunidade", disse o secretário de esportes Marcos Couto.

Confira as equipes participantes:

Categoria Livre:

AMIGOS SÃO JOSE

UNIDOS FUTEBOL CLUB

CHICO MARCULINO

PANIFICADORA IZABELA

OUSADIA E ALEGRIA

FAZENDA ESPERANÇA

NOVA AMOREIRA

Categoria Veterano:

ESPORTE CLUB MARILANDIA

ASSOCIAÇÃO LEÃO FC

BORRAZÓPOLIS

MAUÁ DA SERRA

ESQUECIDOS DE APUCARANA

RIO BOM

