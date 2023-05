Marilândia do Sul implanta sistema de rastreamento na frota municipal

Os 94 veículos que integram a frota da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, estão recebendo rastreadores que fazem parte de um novo sistema de gestão. A medida tem como objetivo proporcionar uma maior economia com combustível e manutenção dos veículos, além de evitar o uso irregular e trazer mais segurança aos motoristas durante o trabalho.

Com o novo recurso, que deve entrar em vigor já nos próximos meses, a administração terá acesso a todos os dados dos veículos. A partir do momento em que o condutor se identificar, o controle terá acesso a localização, velocidade, diário de bordo e, no caso das máquinas, o tempo trabalhado.

De acordo com a Prefeitura, os veículos da frota municipal só funcionarão se alguém devidamente habilitado e liberado for dirigir. Outro grande benefício é a possibilidade de intervenção remota, como o bloqueio em casos de imprevistos relacionados a roubos, acidentes e comportamentos incomuns detectados pelo sistema.

“Estamos sempre buscando modernizar nossa gestão, e proporcionar para nossos servidores melhores condições de trabalho e segurança, e além de tudo gerar economia para o município. O sistema de gestão de frotas vai trazer muitos benefícios para Marilândia”, disse o Prefeito Aquiles Takeda.

