Marilândia do Sul ganha sala de emergência de última geração

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A administração de Marilândia do Sul vem investindo em melhorias na saúde do município

A administração de Marilândia do Sul vem investindo em melhorias na saúde do município, o setor que é um dos mais importantes teve diversos avanços nos últimos anos. A nova sala de emergência será a mais moderna da região, os equipamentos que integram a sala foram uma doação da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná por intermédio do então Secretário de Saúde Beto Preto e somam quase 300.000 reais de investimento.

continua após publicidade .

Foram adquiridas duas camas hospitalares elétricas no valor de mais de 22.000, seis poltronas, um ventilador pulmonar, um monitor multiparamétrico, um cardiógrafo aparelho que registra os movimentos do coração, seis hamper,11 comadres, 18 camas hospitalares para enfermaria, um cardioversor, e dois aspiradores cirúrgicos, totalizando o valor de 215.348,70.

“Nossa gestão sempre se preocupou com a saúde de população, nós investimos muito para que todos os marilandenses tenham acesso a uma saúde de qualidade, sempre corremos atrás de verbas e doações para o nosso município e não é à toa que nos tornamos referência na região. Hoje temos atendimento obstétrico e pediátrico em nossa UBS além de médicos 24 horas para atender toda a população” explicou o Prefeito Municipal Aquiles Takeda.

continua após publicidade .

Além disso, em 2022 foram investidos mais de 120.000 na pintura interna e externa do prédio e ampliação da UBS, que agora conta com um espaço amplo para fisioterapia. Além das várias outras reformas realizadas no último ano que deixaram a UBS Central totalmente equipada para melhor atender a todos.

Siga o TNOnline no Google News