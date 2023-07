Marilândia do Sul finaliza pavimentação na estrada de São José

A Prefeitura de Marilândia do Sul finalizou a pavimentação com pedras irregulares da estrada que liga os distritos de São José a Nova Amoreira. Foram investidos mais de R$ 2 milhões nesta etapa da obra que beneficia moradores e produtores rurais do município.

São mais de seis quilômetros de trecho pavimentado. Segundo o prefeito Aquiles Takeda, a estrada que liga os distritos de São José e Nova Amoreira é estratégica por ser canal de escoamento de boa parte da safra.

O prefeito Aquiles Takeda destaca ainda que já firmou o compromisso junto ao Secretário de Agricultura e Abastecimento (Seab) Norberto Ortigara, para a pavimentação mais 5km com pedras irregulares, visando melhorar o tráfego nas estradas do município e trazer maior segurança para a população.

“Nós estamos muito felizes com mais essa conquista, essa obra que vai beneficiar tantas pessoas. Agradeço a todos pela paciência durante o período de obras que tiveram que usar outra estrada para o transporte, mas que agora vão poder usufruir dessa estrada toda pavimentada. E já firmamos o compromisso para a pavimentação de mais 5km de estradas com o apoio do Secretario de Agricultura do Estado”, disse o prefeito.

Além da pavimentação a Secretaria de Obras também realiza diariamente a manutenção das estradas rurais de todo o munícipio para garantir aos moradores mais segurança durante a locomoção. Foram investidos mais de R$ 3 milhões em manutenção de estradas e pavimentação em 2023.

