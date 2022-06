Marilândia do Sul faz entrega dos kits do programa "Caixa d’água boa"

Da Redação

As famílias selecionadas pela assistência social receberam o kit com a caixa d’água e materiais necessário para a instalação, além de R$ 1 mil

Na última quarta-feira (15), o prefeito do município de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, Aquiles Takeda, juntamente com as equipes da Assistência Social, CREAS, Obras e Frente de Trabalho, fizeram a entrega dos kits do programa “Caixa d’água boa”. No total, 30 famílias em situação de vulnerabilidade social receberam o benefício.

O programa, que foi criado em 2019, é uma parceria entre Sanepar e a Secretária de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), e atua na doação e instalação de caixas d'água em casas de paranaenses em situação de vulnerabilidade social. As famílias selecionadas pela assistência social receberam nesta quarta-feira (15) o kit com a caixa d’água e materiais necessário para a instalação, além de R$ 1 mil.

fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul

No último dia 14, um técnico da Sanepar ofereceu uma capacitação para todas as famílias contempladas. Durante o dia, as famílias foram orientadas sobre a instalação das caixas d’água e também sobre a importância do projeto, a capacitação aconteceu no prédio do CRAS.

“É um programa maravilhoso, sob o enfoque de minimização das momentâneas fragilidades das famílias do nosso município, levando especialmente, saúde, abastecimento e cidadania para pessoas beneficiárias”, enfatizou Vanessa Ferreira, Secretária de Assistência Social de Marilândia do Sul.

A caixa d’água é um item muito importante para as residências, pois, ela garante o abastecimento independente do imóvel, poupando o consumidor de ficar sem água quando há interrupções temporárias no abastecimento, ela também oferece segurança para as pessoas e mais conforto.

