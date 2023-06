Marilândia do Sul faz busca ativa para atualizar vacinação

A Secretaria de Saúde de Marilândia do Sul está alertando a população para atualizar a carteirinha de vacinação. Os agentes de saúde já estão fazendo busca ativa de pessoas que estão com as vacinas atrasadas.

Segundo a Secretaria de Saúde, na época do inverno é necessário reforçar a importância da vacina contra a gripe. Embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença, caso das crianças.

“Vamos nos cuidar e cuidar de nossas crianças, atente-se ao calendário de vacinação, com isso, você se protege não só de doenças facilmente evitáveis, mas também daquelas que são consideradas graves e podem até levar a morte como a meningite”, comenta a secretária de Saúde, Maria Berçaline, acrescentando que é necessário um cuidado especial com as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais.

As vacinas são aplicadas diariamente na UBS Central das 08h às 11h30 e das 13h às 17h. São obrigatórias 19 vacinas que são tomadas ao longo da vida, e servem para proteger contra doenças como, paralisia infantil, sarampo, hepatite e entre outras.



A Saúde oferece também nas terças-feiras a vacina baby e infantil da Covid-19 que deve ser tomada por crianças de 06 meses a 12 anos. E todos os dias a vacina Bivalente para maiores de 18 anos, e a vacina da gripe para maiores de 06 meses.





